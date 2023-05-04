Диетолог Пегова объяснила, каким должен быть полезный завтрак

Диетолог Евгения Пегова сообщила, каким должен быть полезный завтрак.

По словам медика, завтрак должен быть насыщенным и полным питательных элементов. Завтрак в виде одной чашки кофе и бутерброда может пагубно сказаться на пищеварительной системе.

Первый прием пищи нужно наполнить клетчаткой. Это овсянка, фрукты, овощи и злаки. Рекомендуется также выпить стакан воды перед употреблением пищи.

Также на завтрак можно есть яйца, к ним стоит добавить зерновой хлеб, овощи, зелень, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Идеальный для фигуры и здоровья завтрак. Каким он должен быть?

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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