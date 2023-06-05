Диетолог Пегова сообщила, каким должен быть правильный обед

Диетолог Евгения Пегова рассказала о правильном рационе в обеденное время.

Эксперт посоветовала не отказываться от обеда, так как потом может произойти неконтролируемое переедание.

Не стоит запивать обед сладким чаем или газировкой, лучше выбрать воду с лимоном.

Диетолог отметила, что обед вне дома может привести к набору веса и повышенному уровню холестерина из-за содержания в блюдах большого количества соли, жиров и углеводов. Лучше брать еду с собой на работу в специальных контейнерах.

Пегова отметила, что обед должен состоять из разнообразной пищи, которая содержит белки, жиры и углеводы. Поэтому не стоит обедать только одним салатом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Диетолог Пегова объяснила, каким должен быть полезный завтрак

Ученые назвали группу крови, которая связана с высоким риском раннего инсульта. Ученые из Университета Мэриленда установили, что группа крови человека может предсказать риск раннего инсульта.

В метаанализ были включены все доступные данные генетических исследований, которые посвящены ишемическим инсультам у людей в возрасте до 60 лет. В исследованиях приняли участие 17 тысяч перенесших инсульт пациентов и почти 600 тысяч здоровых людей. Ученые обнаружили связь между ранним инсультом и областью хромосомы, которая содержит ген, определяющий группу крови.

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