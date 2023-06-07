Диетолог перечислил пять продуктов на завтрак, которые снижают уровень холестерина

Диетолог Ричард Эллисон перечислил пять продуктов на завтрак, которые помогут снизить уровень холестерина.

В первую очередь диетолог отметил пользу овсянки и яиц. Так, содержащаяся в овсянке клетчатка действует в кишечнике подобно губке, которая впитывает излишки жира. Но вместо сахара в кашу Эллисон посоветовал добавлять корицу или ягоды. Яйца содержат много белка и не вызывают резких скачков сахара, что делает их идеальным вариантом на завтрак.

Третьим полезным продуктом на завтрак диетолог называет греческий йогурт, который богат белком, содержит много кальция. Употребление йогурта стимулирует метаболизм, а это препятствует скоплению холестерина.

Еще двумя полезными продуктами для завтрака являются цельнозерновой хлеб и смузи. Последнее можно готовить из свежих или замороженных фруктов, шпината, йогурта или нежирного молока. Такой завтрак не только насытит, но и позволит значительно снизить уровень холестерина в крови, передает «МедикФорум».

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Ученые назвали группу крови, которая связана с высоким риском раннего инсульта. Ученые из Университета Мэриленда установили, что группа крови человека может предсказать риск раннего инсульта.

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