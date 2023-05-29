Диетолог перечислил продукты, улучшающие усвоение кальция

Для того чтобы кальций из пищи лучше усваивался, важно сочетать такую еду с продуктами питания, которые помогают элементу лучше всасываться. Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые помогут кальцию усвоиться.

Эксперт объяснил, что у современного человека редко встречается дефицит кальция при условии, что человек питается разнообразно и употребляет достаточное количество молочных и кисломолочных продуктов.

Однако, несмотря на достаточное количество продуктов, содержащих кальций, недостаток все же может возникнуть в некоторых случаях.

«Проблема больше не в том, что человек мало его употребляет. А в том, что он ест недостаточно продуктов, которые способствуют усвоению кальция», — пояснил врач.

По словам эксперта, стоит обратить внимание на пищу, богатую витаминами D и K2. Такие продукты способствуют усвоению полезного для костей элемента и поэтому их обязательно следует включить в свой рацион, сообщает «Москва 24».

«Витамин K2 — это прежде всего бобовые всех видов. Надо съедать хотя бы одну порцию в день. Витамин D — это жирная морская рыба, рыбий жир, яичные желтки», — резюмировал Михаил Гинзбург.

В сбалансированном питании каждый кусочек пищи дополняет друг друга и насыщает организм белками, жирами и углеводами. Для поддержания здоровья важно не просто потреблять их регулярно, но и делать это правильно.

Ранее редакция «Едим Дома» рассказывала, как правильно составить сбалансированный рацион питания.