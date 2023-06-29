Диетолог перечислила виды капусты, которые можно есть каждый день

Врач-диетолог Катерина Малькова считает, что ежедневное употребление белокочанной капусты обеспечивает организм витаминами и минералами, помогает при похудении и предупреждает развитие онкологии.

Врач считает, что блюда из сырой белокочанной капусты пойдут организму на пользу. Проблемы могут возникнуть лишь у людей с проблемами ЖКТ. А у приготовленной капусты почти нет противопоказаний, считает специалист.

Чтобы обезопасить себя от нитратов, которые могут содержаться в капусте, лучше не использовать в пищу верхние листья и кочерыжку.

Помимо белокочанной, диетолог посоветовала добавить в рацион пекинскую, цветную и краснокочанную капусту. Также разнообразить меню можно блюдами из кольраби и брокколи.

Среди преимуществ любого вида капусты — обилие клетчатки, необходимое для правильной работы ЖКТ, напомнила врач.

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