Диетолог поделилась рецептом домашнего мороженого

Мороженое — любимое лакомство детей и взрослых, однако магазинные варианты не всегда отличаются пользой. Приготовить мороженое можно и в домашних условиях.

Врач-диетолог Ольга Деккер поделилась рецептом вкусного домашнего мороженого, которое не требует особого труда и затрат.

Для его приготовления понадобятся 2 чашки сливок хотя бы 35% жирности, 1 чашка молока, 3/4 чашки сахара, 4 яичных желтка, 2 чайные ложки ванильного экстракта или любого другого ароматизатора на выбор.

Эксперт посоветовала в сотейнике с толстым дном смешать сливки и молоко с половиной сахара и нагреть на среднем огне до появления пара, не доводя до кипения, затем снять с огня.

Отдельно следует смешать яичные желтки с остатками сахара и взбить смесь до получения густой пышной массы. В нее нужно влить небольшое количество горячей сливочной смеси, постоянно помешивая, а потом вернуть все в сотейник с оставшимися сливками и поставить на средний огонь.

«Готовьте, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет и не покроется пленкой на задней стороне ложки. Но до кипения не доводите», — посоветовала диетолог.

Готовую смесь эксперт порекомендовала охладить до комнатной температуры, после чего убрать в холодильник и охладить до полного остывания.

«Когда смесь полностью остынет, добавьте ванильный экстракт или другой ароматизатор на ваш выбор. Хорошо перемешайте все, перелейте в мороженицу или контейнер и заморозьте, помешивая каждые 30 минут — это предотвратит образование кристаллов льда», — рассказала Ольга Деккер.

Когда мороженое полностью замерзнет, его можно подавать, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Добавьте орехи, шоколадные кусочки или фрукты — это придаст мороженому разнообразный вкус. Такой десерт будет более полезен и предпочтителен, чем магазинный аналог», — заключила эксперт.

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