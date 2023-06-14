Диетолог Пономарева сообщила о вреде чрезмерного употребления чеснока

Врач-диетолог Василиса Пономарева назвала полезные свойства чеснока и предупредила о возможных рисках для здоровья от его чрезмерного потребления.

По слова медика, клубень чеснока содержит витамины В1, В2, В6, С и Е и минералы: калий, магний, фосваты, а еще он обладает противовоспалительным и антиоксидантным свойством.

Специалист рассказала, что в клубне этого продукта содержится аллин, который в организме превращается в аллицин и положительно сказывается на работе сердца, уменьшает кровяное давление и регулирует уровень холестерина.

Но несмотря на множество полезных свойств чеснока, его нужно употреблять в небольшом количестве, потому что клубень содержит в себе фруктаны, которые могут привести к вздутию и навредить работе пищеварения.

Диетолог назвала белковые продукты, из-за которых можно набрать лишний вес

Хлеб с маслом не следует употреблять при сахарном диабете, атеросклерозе и лишнем весе. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Медик отметила, что белый хлеб в сочетании с маслом является очень калорийным продуктом.

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