Диетолог рассказала, чем вредит жирное мясо в жару

Жирное мясо часто выбирают для сочного шашлыка или гриля на природе, однако такой выбор в жару может навредить здоровью.

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, что самые жирные сорта мяса — это утятина, свинина, гусятина, баранина и говядина.

Жирное мясо — тяжелая пища для организма: само его переваривание требует много энергии. Если съесть такую пищу в большом количестве, запив ее алкоголем, а на улице жара, то организм, и без того страдающий от обезвоживания и вымывания потом микро- и макроэлементов, получит еще и тяжелую порцию жира, который необходимо расщепить.

По словам эксперта, излишки жирного мяса создают серьезную нагрузку на печень и поджелудочную железу, что может вызвать боль в правом подреберье, тяжесть в желудке и кишечнике, а также рези в поджелудочной железе.

«Длительное и регулярное потребление жирного мяса приводит к росту количества неблагоприятного холестерина низкой плотности. А это предвестник сердечно-сосудистых заболеваний», — предупредила врач.

Высокое содержание в мясе пуриновых оснований, в первую очередь мочевой кислоты, тоже делает продукт вредным. По этой причине продукт нельзя есть людям с подагрой из-за склонности к накоплению мочевой кислоты и последующим изменениям в суставах.

«Также есть ограничения для людей с заболеваниями почек и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно с проблемами поджелудочной железы и печени, а также любыми воспалительными процессами в желудке и кишечнике. Для них этот продукт либо полностью исключают, либо ограничивают», — пояснила эксперт.

Врач дополнила, что расщепление жира алкоголем — это миф. Алкогольные напитки только усиливают негативное воздействие жирной пищи. Она посоветовала есть мясо с гарниром из свежих овощей, сообщают «Известия».