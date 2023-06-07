Диетолог рассказала, как наладить питьевой режим летом

Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, как не допустить обезвоживания летом, ведь в этот период организм теряет много жидкости.

По словам эксперта, летом стоит отдавать предпочтение простой воде, очищенной от механических примесей, в которой есть небольшое количество солей. Дело в том, что в дистиллированной воде практически нет никаких минералов и необходимых организму электролитов. Кипяченая вода тоже не подходит, так как лишена всех элементов.

Врач порекомендовала пить ежедневно воду в пропорции 30 мл на 1 кг веса. В таком количестве вода насыщает каждую клетку организма кислородом, помогает перерабатывать пищу в топливо, очищает организм от продуктов жизнедеятельности с потом, слезами и слюной.

В данном случае речь идет только о воде: супы, компоты, соки, кофе или чай считаются жидкой пищей.

По словам эксперта, пить воду следует утром примерно за полчаса до еды, это поможет запустить и улучшить пищеварение. Аппетит немного снизится, но пища не будет разбавлена. Пара стаканов теплой воды после пробуждения помогут активизировать работу всего организма. В утренний стакан воды можно добавить ложку меда при условии, что у вас нет аллергии, или лимонный сок.

Полезно выпивать стакан воды на ночь, ведь когда человек спит, выделение жидкости не прекращается и можно потерять до полутора литров. Стакан воды перед сном снижает риск инфаркта и инсульта, сообщают «Аргументы и Факты».

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