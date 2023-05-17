Диетолог рассказала, какой важный элемент содержит вишня и черешня

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, есть ли отличия между черешней и вишней, помимо вкуса.

Эксперт объяснила, что главное отличие черешни и вишни заключается в разной концентрации органических кислот и сахаров, что влияет на вкус ягоды. В черешне содержится больше сахара, а потому и на вкус она слаще.

По словам врача, еще одно отличие черешни и вишни — внешний вид.

«Как правило, вишня равномерно окрашена. Она бывает красной или более темной. Кроме того, черешня созревает раньше вишни. Их сезоны не пересекаются», — отметила эксперт.

В беседе с изданием «Вечерняя Москва» Елена Соломатина добавила, что, помимо различий, ягоды имеют и сходства. По ее словам, в состав черешни и вишни входит натуральный мелатонин.

«Это вещество вырабатывается у нас, когда мы засыпаем, и обеспечивает нам глубокий хороший сон. Оно способствует выработке ноотропного гормона, который реструктурирует наши поврежденные за день клетки. Мелатонин является мощным антиоксидантом, предотвращает рост сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, а также раннего старения», — заключила врач.

Сочные яркие ягоды придадут особый вкус любой сладкой выпечке и десертам. Например, можно приготовить воздушные булочки с сочной прослойкой, нежные пироги с кисло-сладкими оттенками, быстрые маффины и крамбл.

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