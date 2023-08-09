Диетолог рассказала о дешевой альтернативе дорогой красной рыбе

Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, что регулярное потребление рыбы уменьшает риски нескольких заболеваний, но не всегда речь идет о дорогой красной рыбе​.

Так, дешевой альтернативой лососю или форели может стать рыба хамса, которая содержит большое количество фосфора, кальция и минеральных веществ. Мансурова добавила, что хамса считается диетическим продуктом.

Обратить внимание также нужно на семейство сельдевых: сардины, иваси, килька и т.д. В них, по словам врача, богатое соотношение омега-3 к омега-6, что способствует снижению риска онкологических заболеваний и улучшению работы сердца.

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Еще одним альтернативным вариантом может стать скумбрия, которая является прекрасным источником омега-3 жирных кислот и витамина D. Также в ней много белка — больше, чем в печени трески.

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