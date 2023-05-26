Диетолог рассказала, сколько орехов можно есть без вреда фигуре

Орехи — это очень полезный продукт, который считается кладезем полезных жиров, растительных белков, клетчатки, а также множества витаминов и минералов. Однако, несмотря на всю пользу, важно знать меру при употреблении продукта.

Врач-диетолог Патимат Магомедова напомнила, что орехи — это высококалорийный продукт: в 100 г орехов содержится 600–800 килокалорий. По этой причине людям с избыточной массой тела не стоит злоупотреблять продуктом и есть его в меру.

Чрезмерное употребление орехов также приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом и способно вызвать боли в животе, предупредила врач.

Эксперт напомнила, что орехи считаются сильным аллергеном, поэтому они подходят в качестве перекуса не всем людям. Помимо аллергии, некоторые плоды небезопасны и по микробиологическим показателям: на их поверхности могут находиться сальмонеллы, листерии и афлатоксины.

Перед употреблением орехи следует промыть, а затем высушить — лучше всего в духовке при температуре 100–120°C. Патимат Магомедова порекомендовала хранить орехи в герметичном контейнере, в сухом, темном месте.

Рекомендуемая порция орехов — не более 30 г в день, сообщает «Лента.ру».

Самыми полезными и доступными орехами, по мнению врача, считаются миндаль, грецкий орех, фундук, кедровый орех, арахис.