Диетолог Русакова порекомендовала вместо сахара использовать сироп цикория

При постепенном отказе от сладостей следует использовать вместо сахара сироп цикория. Об этом сообщила диетолог Дарья Русакова.

Медик отметила, что полный отказ от сладостей не всегда возможен, поэтому его количество в рационе нужно уменьшать постепенно. Специалист посоветовала частично заменять сладости на продукты с более низким содержанием сахара и использовать сахарозаменители.

С сахарозаменителями тоже есть нюансы. Убирая из рациона сахар, в том числе в виде сладостей и десертов, не стоит использовать мед, фруктозу, аспартам, ксилит, сорбит, сиропы на основе на основе агавы, фиников, винограда, клена. Лучше употреблять сироп цикория, стевию и эритритол, — рассказала Русакова.

Напитки из цикория. Чем они полезны и могут ли заменить кофе

Она добавила, что сладости и десерты можно есть только в первой половине дня. При этом рацион необходимо спланировать так, чтобы не было суммарного превышения углеводов за день.

Можно употреблять полезные сладости с высоким содержанием пищевых волокон. Например, пастилу без сахара, содержащую пектин.

Шоколад выбирайте с высоким содержанием какао, в нем меньше сахара, — пояснила врач.

Она посоветовала исключить из рациона продукты с добавленным сахаром: сладкую газировку, промышленные фруктовые напитки, соки, соусы, маринады, мясные полуфабрикаты.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях, не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.