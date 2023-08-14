Диетолог Соломатина назвала продукты, которые омолодят людей за 50 лет

После 50 лет людям нужно особенно тщательно следить за рационом. Омолодить организм поможет употребление морской рыбы, овсянки и других круп, а также фруктов и овощей. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, данные продукты способны улучшить обменные процессы внутри организма.

Улучшат обменные процессы и омолодят организм кисломолочные продукты, морская рыба, овсянка, крупы и хлеб со злаками. Разбавить прием пищи стоит свежими фруктами, овощами и клетчаткой, отметила диетолог.

Она уточнила, что много клетчатки содержится в петрушке, щавеле, базилике и других видах зелени, но они могут не подойти людям с болезнями желудка.

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Также Соломатина добавила, что людям в зрелом возрасте не нужно употреблять жареные мясные блюда, кондитерские изделия и сладости с маргарином. По ее словам, отказ от этих продуктов обезопасит от обострений артериальной гипертонии, ожирения, прогрессирования атеросклероза и сахарного диабета.

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