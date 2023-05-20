Диетолог Соломатина объяснила, как приготовить полезную шаурму

Покупная шаурма может нанести вред здоровью, а вот сделать это блюдо вкусным и полезным можно в домашних условиях. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, грамотный подбор продуктов сделает шаурму подходящей для правильного питания.

Нужно взять тонкий лаваш, добавить курицу или индейку. Соус можно сделать из томатной пасты, чеснока и зелени. В кетчупе много крахмала, который вреден для фигуры. Также можно заменить майонез сметаной. Лаваш абсолютно безвреден для здоровья, в его состав входят только мука и вода, — поделилась эксперт.

Как утверждает Соломатина, в составе покупной шаурмы могут быть несвежее мясо и немытые овощи. В лучшем случае такие продукты вызовут несварение, в худшем — тяжелое отравление. Кроме того, в соусе, который добавляют в блюдо, содержится большое количество жирного майонеза и соли, что делает шаурму вредной для здоровья.

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Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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