Диетолог Соломатина перечислила самые опасные супы для пожилых людей

Наваристые и жирные бульоны, а также гороховый, грибной, рисовый супы вполне могут вызвать проблемы со здоровьем у людей старше 60 лет. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Как утверждает диетолог, у людей этой возрастной категории часто повышен уровень содержания холестерина в крови и атеросклероз. Поэтому им нужно отказаться от супов на жирном мясе.

Наваристые бульоны, особенно из говядины, могут спровоцировать повышение холестерина, накопление атеросклеротических бляшек. В дальнейшем это риск инсульта или инфаркта, — предупредила эксперт.

Гороховый, фасолевый, а также молочный супы многие пожилые не переносят. Такая еда может вызвать брожение и различные воспалительные реакции в кишечнике. Диетолог также уточнила, что и рисовые супы могут нанести вред организму. Белый рис имеет высокий гликемический индекс и будет повышать уровень глюкозы в крови.

Такой суп можно есть только холодным. Тогда крахмал в рисе становится менее резистентным и меньше повышает сахар в крови. Но холодные супы мало кто ест, — отметила Соломатина в разговоре с «Москва 24».

Диетолог Соломатина перечислила самые вредные супы

Кроме того, людям старше 60 лет не стоит есть острые супы, потому что они могут спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, подчеркивает диетолог.

Также стоит с осторожностью подходить к летним супам из крапивы или щавеля, так как эти продукты сгущают кровь, что опасно для людей, у которых есть склонность к образованию тромбов, варикоз, болезни сердца.

Эксперт посоветовала отдать предпочтение овощным супам или супам-пюре из цветной капусты, брокколи, моркови. Тыквенные супы также очень полезны.

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По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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