Диетолог Соломатина рассказала, как правильно выбрать черешню

Если черешню везут из других стран, то обязательно обрабатывают химикатами, иначе она испортится во время транспортировки, а это может быть опасно для здоровья. Поэтому сезонная черешня несет меньше риска. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, существуют ранние и поздние сорта черешни. Однако настоящий сезон этой ягоды начинается в конце мая и заканчивается в июле.

Если черешню везут не в сезон, то без обработки она начнет давать сок и гнить. Поэтому в любом случае самая полезная ягода будет только во время сезона сбора, — пояснила специалист.

Кроме того, нужно обратить внимание на внешний вид черешни, отметила диетолог. Плодоножки могут многое сказать о ягодах.

Летняя ягода: польза и вред для здоровья и фигуры

Если плодоножки зеленые и свежие, то ягоду собрали недавно. А вялость и сухость говорят о том, что ягоды залежались, — предупредила Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

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