Диетолог Соломатина рассказала о пользе малосольных огурцов в летнее время

Малосольные огурцы летом помогают восполнить нехватку воды и минеральных солей, которые организм теряет в жару. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам медика, малосольные огурцы полезны для поддержания кислотно-щелочного баланса, чтобы нормально работали мышцы, проходили сигналы, сердце нормально функционировало.

Они восполняют потерю воды и электролитов во время потоотделения, — объяснила эксперт.

Диетолог рассказала, кому могут навредить огурцы

Помимо этого, малосольные огурцы могут помочь людям с пониженным артериальным давлением, так как они задерживают жидкость в организме, добавила Соломатина. По ее словам, самочувствие гипотоников в этот момент будет улучшаться и они будут чувствовать прилив сил. Такие огурцы положительно влияют и на пищеварение, продолжила она.

Если съесть малосольный огурец перед едой, это может улучшить выделение желудочного сока, активировать ферменты слюнных желез и поджелудочной, то есть улучшить пищеварение в целом, возбуждая аппетит, — пояснила диетолог.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях, не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.