Диетолог Соломатина сообщила, кому нельзя есть сырки

Творожные сырки — полезный продукт,однако есть его можно не всем. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, от сырков нужно отказаться тем, кто хочет похудеть или следит за своей фигурой. Также исключить продукт из рациона стоит людям с лишним весом.

Соломатина также советует отказаться от сырков лицам с сахарным диабетом и тем, кто склонен к резкому повышению глюкозы в крови.

Помимо этого, творожные сырки могут вызвать обострения у пациентов с заболеваниями поджелудочной железы и желчного пузыря, — добавила собеседница «ВМ».

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По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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