Диетологи перечислили продукты, повышающие уровень тревожности человека

Диетологи Мадлен Ларуш и Меган Гилберт назвали три группы продуктов, повышающие уровень тревожности и усиливающие симптомы депрессии.

К первой группе таких продуктов они отнесли кофе и прочие напитки, которые содержат кофеин. По словам специалистов, кофеин является сильным стимулятором, который не только дает прилив энергии, но и способствует росту беспокойства человека, также он вызывает учащенное сердцебиение и потливость.

Второй группой продуктов является фастфуд. Еда быстрого приготовления содержит очень мало питательных веществ и провоцирует развитие воспаления в организме. Диетологи отметили, что фастфуд может усилить симптомы депрессии и повысить уровень тревожности на 70 процентов.

К последней группе опасных продуктов они отнесли спиртное, злоупотребление которым может нарушить выработку важных для психического здоровья химических веществ в мозге.

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Диетологи порекомендовали заменить кофе и алкоголь на зеленый чай, а вместо фастфуда употреблять больше жирной рыбы, молочных продуктов, черники и тыквенных семечек, сообщает издание The Sun.

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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