Директор фирмы в РК обвиняется в подкупе и подделке водительских документов

В Крыму завершили расследование дела в отношении учредителя и директора ООО, специализирующегося на обучении и переаттестации водителей, выдаче соответствующих удостоверений и свидетельств установленного образца. Он обвиняется в коммерческом подкупе и подделке официальных водительских документов, передает пресс-служба ГСУ СКР по РК и Севастополю.

Москвича будут судить в Крыму за попытку подкупа инспектора ГИБДД Установлено, что к директору фирмы обращались жители Крыма для получения свидетельств об окончании образовательного учреждения по подготовке водителей автотранспортных средств категории «В». На основании заявлений кандидаты зачислялись на обучение, однако фактического посещения учебных занятий не осуществляли. Далее директор изготавливал свидетельства об окончании учебы, заверял своей подписью и печатью организации, за что получал денежные средства, которые присваивал себе.

Преступные действия подозреваемого были пресечены.