Директор «Херсонеса Таврического» повторно проиграла суд Андрею Маслову

Севастопольский городской суд не удовлетворил апелляцию директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елены Морозовой «О защите чести, достоинства и деловой репутации». Режиссёр театра «Психо Дель Арт» Андрей Маслов и его адвокат Николай Скребец во второй раз смогли доказать, что в одном из постов в соцсети Facebook с критикой нынешнего вектора развития музея не содержались оскорбления в адрес истца. Слушания прошли 19 июля – сторона обвинения настояла на запрете проведения видеосъёмки. А потому в объективы камер попала только финальная часть заседания.

«Судебная коллегия определила: решение Гагаринского районного суда Севастополя от 16 марта 2021 года оставить без изменений апелляционную жалобу истца Морозовой без удовлетворения».

Адвокат Андрея Маслова, Николай Скребец остался удовлетворен решением суда и отметил, что сторона истца пыталась изменить и уточнить предмет иска. По мнению представителя ответчика, это было попыткой затянуть судебный процесс.

НИКОЛАЙ СКРЕБЕЦ, представитель ответчика: «Данные же ходатайства были заявлены и в апелляционной инстанции. Суд совершенно закономерно, и мы разделяем его мнение, естественно, мы выступаем против. Эти все ходатайства о приобщении к делу, в том числе и скринов, которые к данному предмету исков никакого отношения не имеют. Они более позднего периода. Естественно, суд отказал, и в итоге суд принял решение, по которому в апелляционной жалобе было отказано».

В свою очередь, Андрей Маслов поблагодарил общественников, неравнодушных жителей города и журналистов за поддержку.

АНДРЕЙ МАСЛОВ, режиссёр театра «Психо Дель Арт»: «Очень хорошо, что есть неравнодушные жители города, есть независимая пресса и есть такие замечательные юристы, одновременно и журналисты, которые умеют внятно излагать мысли на языке юриспруденции. Я этим не владею. Если бы я стал говорить в апелляционном суде, то нарвался бы ещё на пару процессов».

Андрей Маслов остался при своём мнении и заявил, что не предаст «Херсонес Таврический», и суды не повлияют на его намерение и дальше отстаивать свои взгляды.

АНДРЕЙ МАСЛОВ, режиссёр театра «Психо Дель Арт»: «Вот знаете, я смотрю на это, как на будущую пьесу, вот этот долгий процесс, как Кафка. Потому что то, что происходит, когда на белое говорят, что это чёрное и хотят при этом, чтобы и я говорил, что это чёрное. В случае со мной такого не будет».