Директор «Крымского титана» рассказал о выбросе в сернокислотном цехе

В одном из цехов армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» зафиксирован выброс сернистого ангидрида. Об этом сообщил директор завода Эдуард Курмачёв в эфире телеканала «Крым 24».

Власти рассказали о состоянии воздуха в Армянске после выброса «Вчера поставили сернокислотный цех на разогрев и на запуск. Так как цех после ремонта холодный, сырой, то первые несколько минут было через основную трубу этого цеха незначительный выброс облака сернистого ангидрида. Это облако частично попало на территорию предприятия», – рассказал Курмачёв.

Он сообщил, что предприятие с начала июня этого года находится на вынужденном капремонте. Здесь ремонтируют ранее поставленное некачественное оборудование.