Директор зооуголка Симферополя рассказал, что будет с лошадью-людоедом

Директор МБУК «Парки столицы» Денис Свирякин рассказал, что будет с лошадью из симферопольского зооуголка, которая откусила пятилетней девочки палец, передают «РИА Новости (Крым)».

В зооуголке Симферополя лошадь откусила палец пятилетней девочке «Конечно, мы сейчас будем вынуждены предпринять меры и оградить всех лошадей от контакта с людьми, хотя согласно действующему законодательству эти животные могут контактировать с людьми. Сейчас мы проводим внутреннюю проверку, пытаемся выяснить все обстоятельства произошедшего», — уточнил Свирякин.

Он также отметил, что есть и «человеческая сторона» проишествия. По его словам, животные из зооуголка привыкли к контакту с людьми и после того, как они будут лишены этой возможности, они могут испытать стресс.