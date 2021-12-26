Директора Горхоза и Дептранса «доработались» до служебной проверки

Итогом неравной борьбы со стихией на севастопольских дорогах и во дворах стала служебная проверка в отношении директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павла Иено и главы Департамента городского хозяйства Евгения Горлова. Провести анализ их действий во время обрушившегося на наш город снегопада поручил губернатор Севастополя Михаил Развожаев своему заместителю Светлане Пироговой.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Продолжая тему прошедшей недели, связанную с нашими мероприятиями по борьбе со снегом. Светлана Валентиновна, чтобы мне уже закончить и сделать соответствующие выводы, служебную проверку в отношении директора Департамента городского хозяйства откроете и директора Департамента транспорта. Какие действия были предприняты, полностью анализ ситуации».

Напомним, в середине недели на Севастополь обрушился сильный снегопад. Несмотря на все уверения чиновников о том, что ситуация находится под контролем, на городских дорогах выстроились километровые пробки, возникли перебои в работе общественного транспорта, дворы и пешеходные дорожки покрылись коркой льда. За последние несколько дней работа профильных ведомств неоднократно подвергалась критике главы региона.