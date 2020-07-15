Директора «Сориус Судоверфи» судили за долги по зарплате в 3,2 млн

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В Севастополе генерального директора ООО «Сориус Судоверфь» признали виновным в невыплате зарплаты сотрудникам в размере 3,2 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.Установлено, что с марта по июль 2019 года руководитель ООО «Сориус Судоверфь» оставил без зарплаты 39 сотрудников судоремонтного предприятия. В результате образовалась задолженность в размере более 3,2 млн рублей. В этот же период компания потратила 13,6 млн на другие цели, связанные с коммерческой деятельностью, уточнили в надзорном ведомстве. Суд назначил директору «Сориус Судоверфи» наказание в виде штрафа в размере 170 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.Чтобы восстановить нарушенные права работников ООО «Сориус Судоверфь», прокуратура Ленинского района с ноября 2019 года по апрель 2020 года направляла мировому судье заявления о взыскании невыплаченной зарплаты. Их рассмотрели и удовлетворили, принудительное исполнение находится на контроле прокуратуры.На сегодняшний день задолженность перед сотрудниками предприятия погашена частично – сумма составляет около 400 тыс. рублей.