Диспансеризация в Севастополе не возобновится до конца августа. Такое решение приняли на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. В среду, 29 июля, представители местного Правительства обсудили возможность предоставления этой услуги для жителей нашего города. Заместитель губернатора Александр Кулагин отметил, что пока возобновлять диспансеризацию не представляется возможным.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Диспансеризация, по поводу неё вышли временные методические рекомендации Минздрава Российской Федерации, где определено, как может вводиться сейчас диспансеризация в условиях ограничений. Ну, конечно же, наши поликлиники пока ещё не позволяют в полной мере это обеспечить. Там должна быть отдельная линия для людей, проходящих диспансеризацию, и соблюдение социальной дистанции и других требований. Фактически, должен быть отдельный вход для людей, проходящих диспансеризацию».

В итоге, на заседании приняли решение, что в существующих условиях режима повышенной готовности следует отложить возобновление диспансеризации до конца августа.