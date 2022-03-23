Дитячий гінеколог – як підготувати дитину до першого візиту?

Візит до гінеколога потрібен не тільки в момент статевого дозрівання дівчини, він може знадобитися значно раніше. Наприклад, деякі дитячі садки та ліцеї вимагають довідку від жіночого лікаря поряд з іншими документами. Причиною огляду можуть стати тривожні симптоми дитини. Щоб перший візит був продуктивним і не зашкодив психічному здоров'ю дівчинки, її необхідно підготувати. Розглянемо як це зробити.

Як відбувається огляд – розвіюємо міфи

Багато батьків вважають, що огляд дитини проходитиме «по-дорослому». Однак, це не так. Насамперед гінеколог збирає інформацію про можливі скарги. Це є «трампліном» першого етапу обстеження, на підставі якого лікар робить висновки. Не завжди може знадобитися внутрішній огляд, часто досить усної постановки питання та ультразвукового обстеження.

В інших випадках гінеколог повинен використовувати комплексний підхід на прийомі, після збирання інформації можуть знадобитися додаткові аналізи. Можуть використовуватися інструменти дитячої гінекології, вони є абсолютно безпечними та не травматичними, їх використання дозволено з віку немовляти.

Тому мамам не слід боятися такого візиту з дочкою. Огляд проводитиметься відповідно до віку юного пацієнта, враховуючи психологічні особливості. Однак попередня розмова батьків із чадом є базою для довіри з боку дитини до лікаря.

Як підготувати дівчинку до першого візиту – батькам на замітку

Спочатку мамі необхідно пояснити дочці, що подібний візит є необхідністю для міцного здоров'я, а сам огляд не доставить їй дискомфорту. Діти часто бояться всього нового, особливо якщо це пов'язано з лікарнею. Адже не тільки у дитини, а й у багатьох дорослих поліклініка асоціюється з чимось болючим і неприємним.

Далі необхідно підібрати досвідченого фахівця, який розуміє всю тонкість і педантичність питання. Дитячий гінеколог повинен попередньо налаштувати юного пацієнта на огляд, цьому супроводжує тривала розмова та налагодження контакту. Мамі необхідно заздалегідь обговорити з фахівцем, що вперше можлива відмова від обстеження, якщо дитина буде морально до цього не готова.