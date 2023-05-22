Дизайнер назвала самые непрактичные решения для кухни

Дизайнер мебели Вероника Антелава рассказала, что усложняет кухонный быт.

По словам эксперта, на кухне не стоит использовать очень темную или, наоборот, слишком светлую столешницу, особенно в том случае, если поверхность имеет однородный цвет без текстуры. Дело в том, что такие столешницы считаются самыми маркими, из-за чего и требуют тщательного регулярного ухода.

В качестве альтернативы дизайнер посоветовала выбирать бежевые или серые столешницы с вкраплениями и неоднородной текстурой.

Усложнить кухонный быт может и неправильно выбранная мойка, сообщает «Газета.ру».

«Накладные мойки стоят недорого, но они очень непрактичны: в стыки таких моек постоянно забиваются крошки и скапливаются остатки пищи, что не только негигиенично, но и со временем вредит кухонной мебели. И если вы не привыкли проводить регулярную генеральную уборку, лучше выбрать литую мойку», — порекомендовала дизайнер.

Эксперт добавила, что больше хлопот на кухне может возникнуть и из-за покупки готовой кухонной мебели с целью экономии.

«Готовые кухонные гарнитуры, даже временные, не смогут удовлетворить потребности хозяев, а лишь доставят дискомфорт и нарушат общий стилистический вид кухонного пространства. Заказывая мебель по индивидуальным параметрам, вы обеспечиваете себе не только комфорт в дальнейшей эксплуатации, но и задействуете каждый сантиметр пространства, а эргономика в интерьерах сейчас стоит во главе угла», — заключила Вероника Антелава.