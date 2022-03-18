Дизайнеров Крыма научат, как подготовиться к выходу на международный рынок

Деловой форум, посвящённый подготовке дизайнеров к выходу на байерскую сессию соберёт представителей профессиональных сообществ, креативных, амбициозных дизайнеров, ведущих спикеров федерального​ уровня в области продаж, ритейла, которые готовы поделиться опытом решения актуальных вопросов в своей сфере. На мероприятии эксперты расскажут, как правильно подготовить линию одежды к продажам, как безопасно и бюджетно выйти на международный и российский рынок, как занять свою нишу на маркетплейс и увеличить продажи на миллионы.

Справка Байеры (от англ. buyer) — настоящие эксперты мира моды, отвечающие за закупку товара для магазинов и бутиков в соответствии с последними модными тенденциями и потребностями целевой аудитории. «В данной ситуации пришло время импортозамещения. Наши достойные бренды выходят на российский и китайский рынок, — комментирует предстоящее мероприятие организатор Ирина Левинская. — Большое внимание мы уделим байерской теме: что нужно, чтобы иметь постоянные заказы. Дизайнерам пора выходить из соцсетей и переходить на серьёзный рынок, расширять географию продажи своего бренда. Я предлагаю маркетплейс премиум класса — это американские, итальянские, китайские площадки — и даю возможность выхода на них. Мы подробно расскажем, как и что готовить для байерской закупочной сессии, как выйти на торговые сети. Как правильно делать характерные лукбуки и многое другое. Это будут пошаговые рекомендации, которые взорвут ваши продажи».

Деловой форум, посвящённый подготовке дизайнеров к выходу на байерскую сессию пройдёт в рамках международного конгресса лёгкой промышленности, пройдёт 24 марта 2022 года в Симферополе, в гостинице «Москва».