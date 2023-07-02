Описание приготовления:

Абрикосы для джема выбирайте хорошо созревшие, если косточка будет плохо отходить, просто помогите себе ножом. Если хотите однородный джем, протрите пюре из крыжовника и абрикосов через мелкое сито. При использовании зеленого крыжовника джем получится желтым, а с красным крыжовником джем будет красным.

Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос / Ягоды / Крыжовник

Блюдо: Заготовки / Джемы

Состав / Ингредиенты:

Абрикос 700 Грамм

Крыжовник 500 Грамм

Сахар 700 Грамм

Вода 60 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

174 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

43 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Джем из абрикосов и крыжовника на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления джема из абрикосов и крыжовника на зиму. Ягоды и фрукты вымойте и переберите, удалите порченые, а у крыжовника удалите хвостики и кончики.

В кастрюлю с толстым дном выложите крыжовник и влейте половину воды. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и варите в течение 10 минут, перемешивая до полного размягчения. Снимите кастрюлю с огня и очень аккуратно пробейте блендером до однородности.

Абрикосы разделите на дольки, удаляя косточку. Выложите дольки в другую кастрюлю, влейте оставшуюся воду, добавьте две ложки сахара и поставьте на медленный огонь. Варите абрикосы в течение 10-15 минут до полного размягчения. Следите, чтобы не пригорели, при необходимости влейте еще 1-2 столовые ложки воды.

Снимите кастрюлю с огня и пробейте фрукты блендером до однородной массы.

Соедените оба пюре.

Всыпьте в кастрюлю сахар и перемешайте.

Варите джем на медленном огне в течение 20-30 минут до желаемой консистенции. Следите, чтобы не пригорел.

Готовый джем разложите по стерилизованным сухим банкам и дайте полностью остыть. После этого закройте и уберите на хранение.

Приятного аппетита!