Описание приготовления:
Абрикосы для джема выбирайте хорошо созревшие, если косточка будет плохо отходить, просто помогите себе ножом. Если хотите однородный джем, протрите пюре из крыжовника и абрикосов через мелкое сито. При использовании зеленого крыжовника джем получится желтым, а с красным крыжовником джем будет красным.
Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос / Ягоды / Крыжовник
Блюдо: Заготовки / Джемы
Состав / Ингредиенты:
- Абрикос 700 Грамм
- Крыжовник 500 Грамм
- Сахар 700 Грамм
- Вода 60 Миллилитров
Количество порций 3
Калорийность
174 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
43 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Джем из абрикосов и крыжовника на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления джема из абрикосов и крыжовника на зиму. Ягоды и фрукты вымойте и переберите, удалите порченые, а у крыжовника удалите хвостики и кончики.
В кастрюлю с толстым дном выложите крыжовник и влейте половину воды. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и варите в течение 10 минут, перемешивая до полного размягчения. Снимите кастрюлю с огня и очень аккуратно пробейте блендером до однородности.
Абрикосы разделите на дольки, удаляя косточку. Выложите дольки в другую кастрюлю, влейте оставшуюся воду, добавьте две ложки сахара и поставьте на медленный огонь. Варите абрикосы в течение 10-15 минут до полного размягчения. Следите, чтобы не пригорели, при необходимости влейте еще 1-2 столовые ложки воды.
Снимите кастрюлю с огня и пробейте фрукты блендером до однородной массы.
Соедените оба пюре.
Всыпьте в кастрюлю сахар и перемешайте.
Варите джем на медленном огне в течение 20-30 минут до желаемой консистенции. Следите, чтобы не пригорел.
Готовый джем разложите по стерилизованным сухим банкам и дайте полностью остыть. После этого закройте и уберите на хранение.
Приятного аппетита!