Описание приготовления:

Если вы хотите приготовить абрикосовый джем на зиму, то еще горячий джем разложите в стерилизованные банки и закатайте стерилизованными крышками. Храните в прохладном помещении.

Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос Блюдо: Заготовки / Джемы

Состав / Ингредиенты:

Абрикос 1 Килограмм (чистый вес без косточек)

Сахар 700 Грамм

Лимонная кислота 1/2 Чайных ложки

Количество порций 20

Калорийность

190 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

46 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Джем из абрикосов в мультиварке»

Подготовьте ингредиенты для приготовления джема из абрикосов в мультиварке.

Абрикосы помойте и удалите косточки.

Затем мелко нарежьте.

Выложите нарезанные абрикосы и сахар слоями в чашу мультиварки.

Дайте абрикосам постоять, пока они не пустят сок.

Готовьте джем в режиме "Выпечка" или "Тушение", не накрывая крышкой, до загустения джема. На это может потребоваться 40-45 минут в зависимости от сочности абрикосов. В процессе приготовления снимайте пену. В конце приготовления добавьте лимонную кислоту.

Джем из абрикосов в мультиварке готов. Подавайте на десерт, к чаю, кофе.