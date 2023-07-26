Описание приготовления:
Если вы хотите приготовить абрикосовый джем на зиму, то еще горячий джем разложите в стерилизованные банки и закатайте стерилизованными крышками. Храните в прохладном помещении.
Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос Блюдо: Заготовки / Джемы
Состав / Ингредиенты:
- Абрикос 1 Килограмм (чистый вес без косточек)
- Сахар 700 Грамм
- Лимонная кислота 1/2 Чайных ложки
Количество порций 20
Калорийность
190 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
46 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Джем из абрикосов в мультиварке»
Подготовьте ингредиенты для приготовления джема из абрикосов в мультиварке.
Абрикосы помойте и удалите косточки.
Затем мелко нарежьте.
Выложите нарезанные абрикосы и сахар слоями в чашу мультиварки.
Дайте абрикосам постоять, пока они не пустят сок.
Готовьте джем в режиме "Выпечка" или "Тушение", не накрывая крышкой, до загустения джема. На это может потребоваться 40-45 минут в зависимости от сочности абрикосов. В процессе приготовления снимайте пену. В конце приготовления добавьте лимонную кислоту.
Джем из абрикосов в мультиварке готов. Подавайте на десерт, к чаю, кофе.