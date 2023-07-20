Джем из арбузных корок на зиму

Малиновым, абрикосовым и смородиновым вареньем сейчас никого не удивишь. А вот джем из арбузных корок у каждого вызовет неподдельный интерес. Это что-то новое, оригинальное и довольно необычное.

Такую заготовку действительно нельзя назвать стандартной. Ведь в ее основу входит белая часть корок, которую люди оставляют после того, как съедают ярко-красную мякоть арбуза. Пора пускать так называемые отходы в производство!

Как правильно приготовить вкусный джем из арбузных корок

Чтобы джем получился очень ароматным, советуем добавить в него сушеную гвоздику. Четырех штучек будет достаточно. Если же вам не нравится ее запах, откажитесь от использования этой пряности. Далее можете делать всё по описанной ниже инструкции.

Ингредиенты

Арбуз1 шт. Лимонный сок2 ст. л. Лимонная цедра10 г Гвоздика4 шт. Сахар1 стак.

Приготовление

Тщательно промойте арбуз, удаляя все возможные загрязнения с кожуры. Разрежьте его на дольки. Снимите практически всю мякоть, оставляя небольшую ее часть на корках. Затем срежьте толстую часть кожуры ярко-зеленого цвета. Нарежьте остатки мякоти с белой частью небольшими кусочками. Поместите их в кастрюлю с глубоким дном. Добавьте к арбузу натертую на мелкой терке лимонную цедру и влейте свежевыжатый цитрусовый сок. Всыпьте сахар. Хорошенько всё перемешайте.Оставьте арбуз при комнатной температуре на 10 минут. Затем перемешайте его и отправьте на огонь, накрыв крышкой. После закипания перемешайте кусочки арбуза. Проваривайте их еще в течение 25 минут. Пробейте горячий арбуз погружным блендером до однородности. Добавьте гвоздику. Хорошенько перемешайте. Как только смесь снова закипит, накройте ее крышкой и варите еще 6–7 минут на слабом огне. Потом выключите нагрев. Разлейте горячую смесь из арбуза по стерилизованным банкам. Закройте их плотно крышками. Оставьте до полного остывания на кухне.

Кстати, после приготовления этого обалденного джема у вас останется мякоть арбуза, которую можно как просто съесть, так и приготовить из нее вкуснейший летний напиток. Нарежьте произвольными кусочками плод (без косточек). Пробейте мякоть арбуза погружным блендером до однородности. Процедите смесь через сито. Затем добавьте сок 1 лимона и 1 ст. л. сахара. Влейте 500 мл минеральной воды. Хорошенько всё перемешайте. Отправьте кувшин с полученной смесью в холодильник. Ароматный охлаждающий напиток из арбуза готов!