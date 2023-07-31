Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан на емкость 400 мл. Сочный, густоватый джем из черники отлично подойдет для подачи с оладьями, блинами, панкейками и просто сладкой выпечкой. Хранится он только на холоде!

Основной ингредиент: Ягоды / Черника Блюдо: Заготовки / Джемы

Состав / Ингредиенты:

Черника 500 Грамм

Сахарозаменитель 1-2 Штук (по желанию)

Количество порций 2

Калорийность

44 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Джем из черники без сахара»

Подготовьте указанные ингредиенты. По желанию можете использовать 1-2 таблетки сахарозаменителя и пектин, если любите густые джемы.

Чернику высыпьте в глубокую емкость и промойте в воде. Слейте жидкость и промокните ягоды бумажными салфетками, удаляя лишнюю влагу.

Высыпьте чернику в казан или ковш с антипригарным дном. Поместите емкость на плиту, включая умеренный нагрев.

Проварите примерно 10-15 минут, чтобы все ягодки полопались. Если будете добавлять сахарозаменитель, то сделайте это в этот момент.

Помните остальные ягоды, слегка перетирая их. Проварите джем еще 3-4 минуты и выключите нагрев.

Ошпарьте банки и крышки кипятком, если будете закатывать джем на зиму. Выложите в них лакомство и сразу закрутите крышки. Остудите и храните только на холоде, так как продукт не имеет в составе своем консервантов. Если же готовили джем на пробу, то подайте его к столу.