Описание приготовления:
Расчет ингредиентов указан на емкость 400 мл. Сочный, густоватый джем из черники отлично подойдет для подачи с оладьями, блинами, панкейками и просто сладкой выпечкой. Хранится он только на холоде!
Основной ингредиент: Ягоды / Черника Блюдо: Заготовки / Джемы
Состав / Ингредиенты:
- Черника 500 Грамм
- Сахарозаменитель 1-2 Штук (по желанию)
Количество порций 2
Калорийность
44 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Джем из черники без сахара»
Подготовьте указанные ингредиенты. По желанию можете использовать 1-2 таблетки сахарозаменителя и пектин, если любите густые джемы.
Чернику высыпьте в глубокую емкость и промойте в воде. Слейте жидкость и промокните ягоды бумажными салфетками, удаляя лишнюю влагу.
Высыпьте чернику в казан или ковш с антипригарным дном. Поместите емкость на плиту, включая умеренный нагрев.
Проварите примерно 10-15 минут, чтобы все ягодки полопались. Если будете добавлять сахарозаменитель, то сделайте это в этот момент.
Помните остальные ягоды, слегка перетирая их. Проварите джем еще 3-4 минуты и выключите нагрев.
Ошпарьте банки и крышки кипятком, если будете закатывать джем на зиму. Выложите в них лакомство и сразу закрутите крышки. Остудите и храните только на холоде, так как продукт не имеет в составе своем консервантов. Если же готовили джем на пробу, то подайте его к столу.