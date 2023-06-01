Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить джем из клубники с мятой. Клубнику выбирайте спелую и ароматную, тогда джем получится вкуснее. Джем подойдет для хрустящих тостов и блинчиков.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника

Блюдо: Заготовки / Джемы

Состав / Ингредиенты:

Клубника 400 Грамм

Сахар 200 Грамм

Мята (веточка) 1-2 Штук

Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

160 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Джем из клубники с мятой»

Подготовьте все ингредиенты.

Клубнику помойте, обсушите и удалите хвостики. Разрежьте пополам.

Измельчите клубнику блендером до однородности.

Перелейте получившееся пюре в сотейник. Добавьте сахар. Доведите до кипения и варите на медленном огне 30 минут. Пенку, которая будет образовываться, снимайте ложкой.

Листья мяты мелко-мелко порубите.

Добавьте в джем, варите еще 5 минут. В конце добавьте щепотку лимонной кислоты и все перемешайте.

Горячий джем переложите в чистую стерилизованную баночку и герметично закрутите крышку.

Джем из клубники с мятой готов!