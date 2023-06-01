Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить джем из клубники с мятой. Клубнику выбирайте спелую и ароматную, тогда джем получится вкуснее. Джем подойдет для хрустящих тостов и блинчиков.
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника
Блюдо: Заготовки / Джемы
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 400 Грамм
- Сахар 200 Грамм
- Мята (веточка) 1-2 Штук
- Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
160 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
38 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Джем из клубники с мятой»
Подготовьте все ингредиенты.
Клубнику помойте, обсушите и удалите хвостики. Разрежьте пополам.
Измельчите клубнику блендером до однородности.
Перелейте получившееся пюре в сотейник. Добавьте сахар. Доведите до кипения и варите на медленном огне 30 минут. Пенку, которая будет образовываться, снимайте ложкой.
Листья мяты мелко-мелко порубите.
Добавьте в джем, варите еще 5 минут. В конце добавьте щепотку лимонной кислоты и все перемешайте.
Горячий джем переложите в чистую стерилизованную баночку и герметично закрутите крышку.
Джем из клубники с мятой готов!