Джем из клубники с мятой

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить джем из клубники с мятой. Клубнику выбирайте спелую и ароматную, тогда джем получится вкуснее. Джем подойдет для хрустящих тостов и блинчиков.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника
Блюдо: Заготовки / Джемы

Состав / Ингредиенты:

  • Клубника 400 Грамм
  • Сахар 200 Грамм
  • Мята (веточка) 1-2 Штук
  • Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

160 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Джем из клубники с мятой»

Джем из клубники с мятой

Подготовьте все ингредиенты.

Джем из клубники с мятой

Клубнику помойте, обсушите и удалите хвостики. Разрежьте пополам.

Джем из клубники с мятой

Измельчите клубнику блендером до однородности.

Джем из клубники с мятой

Перелейте получившееся пюре в сотейник. Добавьте сахар. Доведите до кипения и варите на медленном огне 30 минут. Пенку, которая будет образовываться, снимайте ложкой.

Джем из клубники с мятой

Листья мяты мелко-мелко порубите.

Джем из клубники с мятой

Добавьте в джем, варите еще 5 минут. В конце добавьте щепотку лимонной кислоты и все перемешайте.

Джем из клубники с мятой

Горячий джем переложите в чистую стерилизованную баночку и герметично закрутите крышку.

Джем из клубники с мятой

Джем из клубники с мятой готов!

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