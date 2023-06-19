Описание приготовления:
Красочный и ароматный джем из клубники особо почитаем в зимнее время. Чтобы освободить себя от враки такого лакомства, поручите это дело хлебопечке. Вам останется лишь закатать его горячим в банки после звукового сигнала техники.
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника
Блюдо: Заготовки / Джемы
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 400 Грамм
- Сахар 250 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
178 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
43 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Джем из клубники в хлебопечке»
Подготовьте указанные ингредиенты. Клубнику выберите одинакового размера, желательно мягкую, сочную, а не плотную.
Удалите хвостики с ягод и выложите их в глубокую емкость. Промойте несколько раз холодной водой.
Затем слейте воду, стряхните лишнюю влагу и выложите клубнику в чашу хлебопечки.
Добавьте сахарный песок. По желанию можно всыпать немного лимонной кислоты или ванильный сахар. Активируйте программу "Джем" и закройте крышку хлебопечи.
Спустя половину указанного времени приоткройте крышку и проверьте готовность варенья. Ягодки должны стать полуразваренными в сладком клубничном сиропе.
Как только раздастся звуковой сигнал, ошпарьте банки и крышки кипятком. Выложите в них клубничный джем и закупорьте на зиму. Не забудьте оставить и себе на пробу!