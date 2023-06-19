Описание приготовления:

Красочный и ароматный джем из клубники особо почитаем в зимнее время. Чтобы освободить себя от враки такого лакомства, поручите это дело хлебопечке. Вам останется лишь закатать его горячим в банки после звукового сигнала техники.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника

Блюдо: Заготовки / Джемы

Состав / Ингредиенты:

Клубника 400 Грамм

Сахар 250 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

178 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

43 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Джем из клубники в хлебопечке»

Подготовьте указанные ингредиенты. Клубнику выберите одинакового размера, желательно мягкую, сочную, а не плотную.

Удалите хвостики с ягод и выложите их в глубокую емкость. Промойте несколько раз холодной водой.

Затем слейте воду, стряхните лишнюю влагу и выложите клубнику в чашу хлебопечки.

Добавьте сахарный песок. По желанию можно всыпать немного лимонной кислоты или ванильный сахар. Активируйте программу "Джем" и закройте крышку хлебопечи.

Спустя половину указанного времени приоткройте крышку и проверьте готовность варенья. Ягодки должны стать полуразваренными в сладком клубничном сиропе.

Как только раздастся звуковой сигнал, ошпарьте банки и крышки кипятком. Выложите в них клубничный джем и закупорьте на зиму. Не забудьте оставить и себе на пробу!