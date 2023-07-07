Описание приготовления:

Все сладкоежки зимой с удовольствием продегустируют такое лакомство, если вы летом не забудете его приготовить! Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл. По желанию вы можете заготовить больше, если и едоков в семье у вас больше!

Основной ингредиент: Ягоды / Красная смородина / Малина / Cмородина

Блюдо: Заготовки / Джемы

Состав / Ингредиенты:

Малина 200 Грамм

Красная смородина 250 Грамм

Сахар 120 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

119 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Джем из красной смородины и малины»

Подготовьте указанные ингредиенты. Малину и смородину переберите, снимите ягоды с веточек.

Выложите ягоды в глубокую емкость и залейте водой, промойте несколько раз.

Высыпьте ягоды в кастрюлю, казан или ковш с антипригарным дном. Засыпьте сахарным песком. По желанию можно добавить немного ванильного сахара для аромата варенья.

Поместите емкость на плиту и отварите примерно 15 минут, не забывая помешивать. Удалите пену, остудите джем в течение 2 часов. Затем снова проварите 10 минут, помешивая. За это время ягоды утратят свою форму и зажелируют сироп.

Ошпарьте банку и крышку кипятком или простерилизуйте другим удобным образом. Выложите в банку горячее варенье и сразу же закрутите крышку. Дайте заготовке остыть и перенесите ее в кладовую. Но не забудьте оставить себе немного варенья на пробу!