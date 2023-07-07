Описание приготовления:
Все сладкоежки зимой с удовольствием продегустируют такое лакомство, если вы летом не забудете его приготовить! Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл. По желанию вы можете заготовить больше, если и едоков в семье у вас больше!
Основной ингредиент: Ягоды / Красная смородина / Малина / Cмородина
Блюдо: Заготовки / Джемы
Состав / Ингредиенты:
- Малина 200 Грамм
- Красная смородина 250 Грамм
- Сахар 120 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
119 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
27 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Джем из красной смородины и малины»
Подготовьте указанные ингредиенты. Малину и смородину переберите, снимите ягоды с веточек.
Выложите ягоды в глубокую емкость и залейте водой, промойте несколько раз.
Высыпьте ягоды в кастрюлю, казан или ковш с антипригарным дном. Засыпьте сахарным песком. По желанию можно добавить немного ванильного сахара для аромата варенья.
Поместите емкость на плиту и отварите примерно 15 минут, не забывая помешивать. Удалите пену, остудите джем в течение 2 часов. Затем снова проварите 10 минут, помешивая. За это время ягоды утратят свою форму и зажелируют сироп.
Ошпарьте банку и крышку кипятком или простерилизуйте другим удобным образом. Выложите в банку горячее варенье и сразу же закрутите крышку. Дайте заготовке остыть и перенесите ее в кладовую. Но не забудьте оставить себе немного варенья на пробу!