Джем из красной смородины с апельсином на зиму

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить джем из красной смородины с апельсином на зиму. Количество сахара можно уменьшить, но тогда и джем получится менее густым. Джем получается сладким и густым, хорошо подойдет для хрустящих тостов и оладушек.
Основной ингредиент: Ягоды / Красная смородина / Cмородина Блюдо: Заготовки / Джемы

Состав / Ингредиенты:

  • Красная смородина 250 Грамм
  • Сахар 200 Грамм
  • Апельсин 1/2 Штуки

Количество порций 8

Калорийность

183 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

43 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Джем из красной смородины с апельсином на зиму»

Джем из красной смородины с апельсином на зиму

Подготовьте все ингредиенты.

Джем из красной смородины с апельсином на зиму

Красную смородину помойте, обсушите. Отделите ягоды от веточек.

Джем из красной смородины с апельсином на зиму

Апельсин тщательно помойте, затем ошпарьте кипятком. Нарежьте на ломтики, при необходимости удалите косточки.

Джем из красной смородины с апельсином на зиму

Измельчите апельсин и красную смородину в блендере или прокрутите через мясорубку.

Джем из красной смородины с апельсином на зиму

В получившуюся смесь добавьте сахар. Размешайте и оставьте на 30 минут.

Джем из красной смородины с апельсином на зиму

Переложите смесь в сотейник с толстым дном. Доведите до кипения и варите джем 20-25 минут на слабом огне.

Джем из красной смородины с апельсином на зиму

Затем переложите горячий джем в чистую стерилизованную баночку и герметично закрутите крышку.

Джем из красной смородины с апельсином на зиму

Джем из красной смородины с апельсином на зиму готов.

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