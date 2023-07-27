Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить джем из красной смородины с апельсином на зиму. Количество сахара можно уменьшить, но тогда и джем получится менее густым. Джем получается сладким и густым, хорошо подойдет для хрустящих тостов и оладушек.
Основной ингредиент: Ягоды / Красная смородина / Cмородина Блюдо: Заготовки / Джемы
Состав / Ингредиенты:
- Красная смородина 250 Грамм
- Сахар 200 Грамм
- Апельсин 1/2 Штуки
Количество порций 8
Калорийность
183 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
43 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Джем из красной смородины с апельсином на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Красную смородину помойте, обсушите. Отделите ягоды от веточек.
Апельсин тщательно помойте, затем ошпарьте кипятком. Нарежьте на ломтики, при необходимости удалите косточки.
Измельчите апельсин и красную смородину в блендере или прокрутите через мясорубку.
В получившуюся смесь добавьте сахар. Размешайте и оставьте на 30 минут.
Переложите смесь в сотейник с толстым дном. Доведите до кипения и варите джем 20-25 минут на слабом огне.
Затем переложите горячий джем в чистую стерилизованную баночку и герметично закрутите крышку.
Джем из красной смородины с апельсином на зиму готов.