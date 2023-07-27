Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить джем из красной смородины с апельсином на зиму. Количество сахара можно уменьшить, но тогда и джем получится менее густым. Джем получается сладким и густым, хорошо подойдет для хрустящих тостов и оладушек.

Основной ингредиент: Ягоды / Красная смородина / Cмородина Блюдо: Заготовки / Джемы

Состав / Ингредиенты:

Красная смородина 250 Грамм

Сахар 200 Грамм

Апельсин 1/2 Штуки

Количество порций 8

Калорийность

183 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

43 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Джем из красной смородины с апельсином на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Красную смородину помойте, обсушите. Отделите ягоды от веточек.

Апельсин тщательно помойте, затем ошпарьте кипятком. Нарежьте на ломтики, при необходимости удалите косточки.

Измельчите апельсин и красную смородину в блендере или прокрутите через мясорубку.

В получившуюся смесь добавьте сахар. Размешайте и оставьте на 30 минут.

Переложите смесь в сотейник с толстым дном. Доведите до кипения и варите джем 20-25 минут на слабом огне.

Затем переложите горячий джем в чистую стерилизованную баночку и герметично закрутите крышку.

Джем из красной смородины с апельсином на зиму готов.