Джем из красной смородины в мультиварке

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Описание приготовления:

Расчет ингредиентов на емкость 500 мл. Если вы не любите приторные варенья и джемы, то этот рецепт как раз для вас! Попробуйте приготовить джем из красной смородины в мультиварке и освободите себе время для личных дел — техника все сделает сама. Вам останется лишь выложить джем в банки и закрыть на зиму.
Основной ингредиент: Ягоды / Красная смородина / Cмородина Блюдо: Заготовки / Джемы

Состав / Ингредиенты:

  • Красная смородина 400 Грамм
  • Сахар 200 Грамм
  • Пектин 5 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

163 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Джем из красной смородины в мультиварке»

Джем из красной смородины в мультиварке

Подготовьте указанные ингредиенты. Смородину выбирайте сочную, не слишком кислую.

Джем из красной смородины в мультиварке

Снимите ягодки с кистей и высыпьте в миску, залейте холодной водой и промойте несколько раз.

Джем из красной смородины в мультиварке

Высыпьте их в чашу мультиварки и добавьте сахарный песок. Активируйте режим "Тушение" или "Варенье" на 25 минут.

Джем из красной смородины в мультиварке

Спустя указанное время варенье будет готово. Помните его прессом для отварного картофеля или толкушкой.

Джем из красной смородины в мультиварке

Всыпьте пектин и тщательно все перемешайте. Проварите еще 5 минут на указанном режиме. В это время ошпарьте банку и крышку кипятком или простерилизуйте на пару.

Джем из красной смородины в мультиварке

Выложите красочный джем в банки и сразу же закройте крышками, дайте остыть при комнатной температуре. После перенесите в кладовую.

Джем из красной смородины в мультиварке

Не забудьте оставить себе немного варенья на пробу и созвать родных на чаепитие!

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