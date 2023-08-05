Описание приготовления:
Расчет ингредиентов на емкость 500 мл. Если вы не любите приторные варенья и джемы, то этот рецепт как раз для вас! Попробуйте приготовить джем из красной смородины в мультиварке и освободите себе время для личных дел — техника все сделает сама. Вам останется лишь выложить джем в банки и закрыть на зиму.
Основной ингредиент: Ягоды / Красная смородина / Cмородина Блюдо: Заготовки / Джемы
Состав / Ингредиенты:
- Красная смородина 400 Грамм
- Сахар 200 Грамм
- Пектин 5 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
163 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
39 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Джем из красной смородины в мультиварке»
Подготовьте указанные ингредиенты. Смородину выбирайте сочную, не слишком кислую.
Снимите ягодки с кистей и высыпьте в миску, залейте холодной водой и промойте несколько раз.
Высыпьте их в чашу мультиварки и добавьте сахарный песок. Активируйте режим "Тушение" или "Варенье" на 25 минут.
Спустя указанное время варенье будет готово. Помните его прессом для отварного картофеля или толкушкой.
Всыпьте пектин и тщательно все перемешайте. Проварите еще 5 минут на указанном режиме. В это время ошпарьте банку и крышку кипятком или простерилизуйте на пару.
Выложите красочный джем в банки и сразу же закройте крышками, дайте остыть при комнатной температуре. После перенесите в кладовую.
Не забудьте оставить себе немного варенья на пробу и созвать родных на чаепитие!