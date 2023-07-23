Описание приготовления:
При варке джема не нужно удалять пенку как у варенья из других ягод, ведь именно в ней самое большое содержание пектина, который делает джем густым. Обязательно остудите его перед закрытием, чтобы на крышке не образовывался конденсат, что может привести к плесени. Храните джем в темном и прохладном месте.
Основной ингредиент: Ягоды / Красная смородина / Крыжовник / Cмородина / Сахар Блюдо: Заготовки / Джемы
Состав / Ингредиенты:
- Крыжовник 500 Грамм
- Красная смородина 500 Грамм
- Сахар 750 Грамм
- Вода 75 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
198 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
49 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Джем из крыжовника и красной смородины»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления джема с красной смородиной и крыжовником. Ягоды переберите, сполосните и дайте воде полностью стечь.
Красную смородину выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите все до кипения на среднем огне и проварите 10 минут. Пробейте все блендером.
Массу протрите через сито в кастрюлю с толстым дном. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите в течение 5 минут, хорошо перемешивая.
У крыжовника удалите хвостики и добавьте к сиропу из красной смородины.
Доведите все до кипения и проварите 5 минут.
Всыпьте к ягодам сахар и перемешайте.
Варите джем, мешая, в течение 20 минут после растворения сахара. Горячий джем разлейте по стерилизованным банкам и дайте ему полностью остыть, после этого плотно закройте и уберите на хранение.
Хороших заготовок!