Описание приготовления:

При варке джема не нужно удалять пенку как у варенья из других ягод, ведь именно в ней самое большое содержание пектина, который делает джем густым. Обязательно остудите его перед закрытием, чтобы на крышке не образовывался конденсат, что может привести к плесени. Храните джем в темном и прохладном месте.

Основной ингредиент: Ягоды / Красная смородина / Крыжовник / Cмородина / Сахар Блюдо: Заготовки / Джемы

Состав / Ингредиенты:

Крыжовник 500 Грамм

Красная смородина 500 Грамм

Сахар 750 Грамм

Вода 75 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

198 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

49 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Джем из крыжовника и красной смородины»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления джема с красной смородиной и крыжовником. Ягоды переберите, сполосните и дайте воде полностью стечь.

Красную смородину выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите все до кипения на среднем огне и проварите 10 минут. Пробейте все блендером.

Массу протрите через сито в кастрюлю с толстым дном. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите в течение 5 минут, хорошо перемешивая.

У крыжовника удалите хвостики и добавьте к сиропу из красной смородины.

Доведите все до кипения и проварите 5 минут.

Всыпьте к ягодам сахар и перемешайте.

Варите джем, мешая, в течение 20 минут после растворения сахара. Горячий джем разлейте по стерилизованным банкам и дайте ему полностью остыть, после этого плотно закройте и уберите на хранение.

Хороших заготовок!