Джем из тыквы с апельсином

Фанаты оригинальных заготовок обязательно должны обратить свое внимание на яркий и ароматный джем из тыквы. Он имеет такой красивый и насыщенный цвет, что моментально вызывает аппетит. Перед этой сладостью не могут устоять не только детишки, но и взрослые!

Чтобы придать заготовке и вовсе сказочный аромат, советуем взять небольшой апельсин и лимон среднего размера. Из них вам необходимо будет выжать сок. Он пригодится для дальнейшего приготовления джема. Важно, чтобы вы не брали покупные соки цитрусовых для этой цели, иначе желаемого вкуса добиться будет просто нереально.

Как закрыть на зиму джем из тыквы

Раскладывать ароматную смесь из тыквы, которая со временем загустеет, необходимо только по чистым емкостям. Для этого простерилизуйте банки и крышки любым удобным для вас способом (кипятком, в духовке или в микроволновой печи).

Ингредиенты

Тыква700 г Сахар300 г Апельсин1 шт. Лимон1 шт. Ванилин1 щеп.

Приготовление

Подготовьте главный ингредиент. Очистите тыкву от кожуры. Удалите семена. Нарежьте мякоть тыквы небольшими кусочками. Поместите их в кастрюлю с толстыми стенками и дном.Засыпьте тыкву сахаром. Аккуратно всё перемешайте. Оставьте тыкву на полчаса при комнатной температуре для выделения сока. Подготовьте цитрусовые. Тщательно промойте апельсин и лимон. Разрежьте их на две части. Выжмите из фруктов максимальное количество сока.Отправьте кастрюлю с нарезанной тыквой на огонь. Влейте к плоду свежевыжатый сок двух цитрусовых. Хорошенько всё перемешайте. После закипания убавьте огонь до среднего, варите содержимое кастрюли в течение получаса. Затем уберите будущий джем с огня.Измельчите тыквенную массу до однородности при помощи погружного блендера. Далее добавьте ванилин и хорошенько перемешайте. Отправьте тыкву на огонь и варите ее в течение 10 минут до еще большего загустения. Затем разлейте джем по стерилизованным банкам. Закройте их крышками. Переверните емкости вверх дном. Укутайте их одеялом. Оставьте на кухне до полного остывания.

Свежеиспеченная булочка с таким ярким тыквенным джемом — лучшее, что можно подать к чашке горячего чая или кофе. Попробуйте закрыть на зиму эту аппетитную заготовку, чтобы лакомиться столь вкусной натуральной сладостью всю зиму.