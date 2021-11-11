Для больных коронавирусом в Севастополе требуется около 8 тонн кислорода в сутки

Севастополь попал в перечень пяти регионов с напряженной ситуацией с медицинским кислородом. Причина тому – сложная логистика и плечом доставки. Так недавнее выступление заместителя председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой на совещании Президента Владимира Путина с кабмином прокомментировал вице-губернатор города Александр Кулагин. На днях он посетил Инфекционную больницу и рассказал, как Севастополь справляется с постоянно растущим числом заболевших COVID-19.

Заместитель губернатора отметил – непростая ситуация сейчас сложилась во всех регионах России. В поставках кислорода нуждается каждая область и республика.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя:

«Запасов жидкого кислорода сейчас нет ни в одном субъекте Российской Федерации. Поставляется всё, что называется, с колёс в больницы. Для того, чтобы нам поставить кислород от ближайшего производителя, нужно минимум 8 часов движения машины».

Сообщил Александр Кулагин и о том, что из-за постоянного роста числа заболевших городу пришлось перепрофилировать одно из медицинских учреждений под нужды борьбы с коронавирусом.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя:

«Недавно, к сожалению, перепрофилировали четырёхэтажный корпус 1-й городской больницы. Мы знаем, заболеваемость у нас резко увеличилась по всей стране. Нужно было разворачивать коечный фонд».

Александр Кулагин не уточнил – полностью ли закрыта потребность в кислороде в четырёхэтажном корпусе первой городской больницы. Однако сообщил – в целом для города его пока хватает.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя:

«Горизонт планирования, к сожалению, очень короткий. Распределение обеспечивает Минпромторг. Такое распределение, как правило, идёт на ближайшее двое-трое суток. Это для нас напряжённая ситуация, учитывая наше длинное плечо доставки. Но наш поставщик обеспечен соответствующим транспортом».

С поставками кислорода помогают и военные ведомства, и Роскосмос. Наращивать намерены и собственные мощности.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя:

«Контракты на поставку трёх промышленных концентраторов мощностью 1 тысяча литров в минуту. Будут установлены в инфекционной больнице, в 9-й больнице и в первой городской больнице».

Сейчас, на пике заболеваемости, Севастополь ежедневно тратит порядка 7-8 тонн жидкого кислорода в сутки.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя:

«Для лечения средней тяжести пациентов идёт поток порядка 10 литров в минуту. То что касается пациентов тяжёлых, которые находятся на аппаратах ИВЛ, на инвазивных, не инвазивных, которые находятся на кислородной поддержке с так называемой «банки Боброва». Там поток кислорода может быть совершенно разнообразный. Насколько мне известно – вплоть до 60 литров в минуту при очень тяжёлых случаях».

Отдельно Александр Кулагин отметил – жидкий кислород нужен далеко не каждому госпитализированному.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя:

«Есть пациенты старшего возраста, которые в силу возраста госпитализируются под наблюдение. Хочу сказать, что на сегодняшний день, для пациентов, которым не требуются поточные поставки кислорода, у нас порядка 350 концентраторов палатных точно есть».

Отвечая на вопрос журналистов о пожарной безопасности медицинской аппаратуры в «коронавирусных стационарах», Александр Кулагин заверил – о возможных рисках все уведомлены, опытом коллег из других регионов научены, каких-либо сбоев в Севастополе не происходило.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя:

«Допустим, отключившийся шланг питания, может произойти утечка кислорода. Мы знаем, что кислород маслоопасный. Такие ситуации были, пожары происходили. Никаких инцидентов в Севастополе не было».

В последнее время в социальных сетях встречались жалобы на условия пребывания в новом корпусе 9-й городской больнице. Заместитель губернатора уточнил – о жалобах по данному учреждению ему ничего не известно. Недовольство горожан вызывало качество оказания услуг в пансионате «Изумруд». Возникшие трудности он объяснил срочной необходимостью переоборудовать второй корпус под медицинские нужды.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя:

«Первое время там были определенные жалобы на питание и на горячую воду. На сегодняшний момент все эти вопросы решены. Сегодня таких жалоб не поступало».

Кирилл Попов, «Севинформбюро»