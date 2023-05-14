Рецепты Для хорошего начала недели: готовим яичницу по особому рецепту По Admin - 14 мая, 2023 0 38 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Яичница – одна из самых популярных опций для завтрака. Чтобы начать неделю со вкусной ноты, всегда можно приготовить привычное блюдо оригинальным способом. Яичница в испанском стиле всегда может претендовать на звание одного из вкуснейших завтраков. Чоризо, ветчина и помидоры – это настоящий вкусовой оркестр, который обязательно стоит попробовать. Читайте также Невероятно вкусные: 3 рецепта бургеров на мангале, которые могут заменить шашлык Рецепт яичные фламенко Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 4 столовые ложки оливкового масла; – 1 маленькая луковица; – 1 зубчик чеснока; – 80 грамм ветчины; – 1 чайная ложка паприки; – несколько помидоров; – 1 чайная ложка томатного соуса; – 4 яйца; – 12 ломтиков чоризо; – 1 красный перец; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Духовку разогреваем до 180 градусов. На сковороде, которую можно поставить в духовку, разогреваем растительное масло. Готовим лук и чеснок к мягкости. Добавляем ветчину и паприку, жарим 3 минуты. Добавляем помидоры и томатное пюре, готовим еще 10 минут. Разбиваем яйца в соус, раскладываем вокруг них перец и чоризо. Солим и перчим. Ставим в духовку на 10 минут. Подаем к столу с жареным хлебом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодЖареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовалиЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовУкраинский борщ попал в кулинарную книгу по вселенной «Ведьмак»Блюдо, от которого не откажутся принцы Гарри и Уильям – рецепт