Для хорошего начала недели: готовим яичницу по особому рецепту

Яичница – одна из самых популярных опций для завтрака. Чтобы начать неделю со вкусной ноты, всегда можно приготовить привычное блюдо оригинальным способом.

Яичница в испанском стиле всегда может претендовать на звание одного из вкуснейших завтраков. Чоризо, ветчина и помидоры – это настоящий вкусовой оркестр, который обязательно стоит попробовать.

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Рецепт яичные фламенко

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 1 маленькая луковица;

– 1 зубчик чеснока;

– 80 грамм ветчины;

– 1 чайная ложка паприки;

– несколько помидоров;

– 1 чайная ложка томатного соуса;

– 4 яйца;

– 12 ломтиков чоризо;

– 1 красный перец;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление: