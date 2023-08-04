Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и сыром

Может ли сочетание курицы, спелой груши и мягкого сыра стать еще лучше? Мы считаем, что да! Все, что для этого нужно – это правильно подобранные ингредиенты, которые сократят время, проведенное у кухонной плиты.

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К примеру, в этом случае залогом скорости являются куриные стрипсы. Они прекрасно подходят к летним салатам, непременно поразят вас и ваших близких и существенно сэкономят ваше время. 24 Канал.

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Сочетание, которое подарит новый гастрономический опыт

Для салата, который поможет протестировать новое сочетание, понадобится всего 6 ингредиентов. Среди базовых – куриные стрипсы, отвечающие за питательность блюда, камамбер, который придает блюду кремовой текстуры и сладковатая груша, способна обеспечить приятное послевкусие.

О том, что в рецепте этого салата все продумано до мелочей, свидетельствует максимально простой процесс приготовления. Стрипсы уже нарезаны на кусочки и не нуждаются в длительной термообработке. А чтобы выбрать по-настоящему вкусную и качественную курятину, рекомендуем обратить внимание на продукты от надежного производителя. К примеру, ТМ «Наша Ряба», что уже более 20 лет заботится об украинских семьях, гарантируя качество и свежесть продукции.

Согласно статистике, 96% опрошенных украинцев знают этот бренд, а каждый второй покупает его продукцию. Несмотря на все вызовы времени, «Наша Ряба» работает по упрощению процесса приготовления любимых блюд. Чтобы вкусить стрипсы от производителя, необходимо только достать их из упаковки и обжарить до золотистой корочки. Как сделать это правильно и чем дополнить главный ингредиент, чтобы это было вкусно, питательно и интересно, рассказываем дальше.

Рецепт салата с куриными стрипсами, грушей и сыром

Время: 20 – 30 минут

20 – 30 минут Порции: 4

Салат с куриными стрипсами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 500 граммов куриных стрипсов ТМ «Наша Ряба» ;

– сыр камамбер или другой сыр;

– 1 упаковка микса салата;

– 2 груши;

– горсть грецких орехов;

– вяленая клюква.

Для заправки:

– оливковое масло;

– 1 столовая ложка меда;

– 1 чайная ложка нежной горчицы;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне и обжариваем куриные стрипсы по 3-4 минуты с каждой стороны. Сдабриваем специями.

Для заправки смешиваем жидкий мед, растительное масло, горчицу, добавляем немного черного перца и соли. Заправляем листья салата и выкладываем на порционные тарелки.

Добавляем сверху нарезанную ломтиками грушу, посыпаем клюквой и орешками.

Сыр камамбер нарезаем кусочками и выкладываем сверху на салат. По желанию можно добавить также кусочки сырого пармезана или голубого с плесенью.

Перед подачей на стол выкладываем на салат стрипсы из куриного филе и сразу подаем на стол.

Приятного аппетита!