Рецепты Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и сыром По Admin - 4 августа, 2023 0 23 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Может ли сочетание курицы, спелой груши и мягкого сыра стать еще лучше? Мы считаем, что да! Все, что для этого нужно – это правильно подобранные ингредиенты, которые сократят время, проведенное у кухонной плиты. НОВОСТИ ВКУСНО К примеру, в этом случае залогом скорости являются куриные стрипсы. Они прекрасно подходят к летним салатам, непременно поразят вас и ваших близких и существенно сэкономят ваше время. 24 Канал. Читайте также Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами Сочетание, которое подарит новый гастрономический опыт Для салата, который поможет протестировать новое сочетание, понадобится всего 6 ингредиентов. Среди базовых – куриные стрипсы, отвечающие за питательность блюда, камамбер, который придает блюду кремовой текстуры и сладковатая груша, способна обеспечить приятное послевкусие. О том, что в рецепте этого салата все продумано до мелочей, свидетельствует максимально простой процесс приготовления. Стрипсы уже нарезаны на кусочки и не нуждаются в длительной термообработке. А чтобы выбрать по-настоящему вкусную и качественную курятину, рекомендуем обратить внимание на продукты от надежного производителя. К примеру, ТМ «Наша Ряба», что уже более 20 лет заботится об украинских семьях, гарантируя качество и свежесть продукции. Согласно статистике, 96% опрошенных украинцев знают этот бренд, а каждый второй покупает его продукцию. Несмотря на все вызовы времени, «Наша Ряба» работает по упрощению процесса приготовления любимых блюд. Чтобы вкусить стрипсы от производителя, необходимо только достать их из упаковки и обжарить до золотистой корочки. Как сделать это правильно и чем дополнить главный ингредиент, чтобы это было вкусно, питательно и интересно, рассказываем дальше. Рецепт салата с куриными стрипсами, грушей и сыром Время: 20 – 30 минут Порции: 4 Салат с куриными стрипсами / Фото Shutterstock Ингредиенты: – 500 граммов куриных стрипсов ТМ «Наша Ряба» ; – сыр камамбер или другой сыр; – 1 упаковка микса салата; – 2 груши; – горсть грецких орехов; – вяленая клюква. Для заправки: – оливковое масло; – 1 столовая ложка меда; – 1 чайная ложка нежной горчицы; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне и обжариваем куриные стрипсы по 3-4 минуты с каждой стороны. Сдабриваем специями. Для заправки смешиваем жидкий мед, растительное масло, горчицу, добавляем немного черного перца и соли. Заправляем листья салата и выкладываем на порционные тарелки. Добавляем сверху нарезанную ломтиками грушу, посыпаем клюквой и орешками. Сыр камамбер нарезаем кусочками и выкладываем сверху на салат. По желанию можно добавить также кусочки сырого пармезана или голубого с плесенью. Перед подачей на стол выкладываем на салат стрипсы из куриного филе и сразу подаем на стол. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:От истории к рецепту: чкмерули – вкус Грузии на вашем столеРецепт кабачковой икры, как из магазинаКурятина vs свинина: как сделать здоровый выбор для питанияОтдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощамиВкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина