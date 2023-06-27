Для любителей грузинской кухни. Как приготовить хачапури по-аджарски

Вам понадобятся несколько простых ингредиентов, вдохновение и немного свободного времени Есть здесь любители грузинской кухни? Как насчет приготовления знаменитого картвельского блюда в домашних условиях? С меня — рецепт, с вас — вдохновение и немного свободного времени.

Ингредиенты:

Мука — 520 г

Молоко теплое — 250 г

Вода теплая — 100 г

Дрожжи — 8 г

Соль — ½ ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Сыр сулугуни — 300 г

Желтки — 2 шт.

Масло сливочное — 20 г

Приготовление:

1. В муку вливаем молоко и воду, а после добавляем дрожжи, соль и сахар. Замешиваем тесто и оставляем его на 1 час в теплом месте.

2. Делим тесто на две части, раскатываем лепешки, высыпаем в них сыр и собираем хачапури, как показано на видео.

3. Переворачиваем блюдо, разрезаем тесто посередине и формируем хачапури. Выпекаем 25 минут при 180 °C.

4. Достаем хачапури и смазываем его желтком. Снова ставим в духовку на 5 минут.

5. В готовый хачапури добавляем еще один один желток, перемешав его с сыром. Обильно смазываем блюдо сливочным маслом.