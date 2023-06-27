Для любителей грузинской кухни. Как приготовить хачапури по-аджарски

Ингредиенты:
- Мука — 520 г
- Молоко теплое — 250 г
- Вода теплая — 100 г
- Дрожжи — 8 г
- Соль — ½ ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Сыр сулугуни — 300 г
- Желтки — 2 шт.
- Масло сливочное — 20 г
Приготовление:
1. В муку вливаем молоко и воду, а после добавляем дрожжи, соль и сахар. Замешиваем тесто и оставляем его на 1 час в теплом месте.
2. Делим тесто на две части, раскатываем лепешки, высыпаем в них сыр и собираем хачапури, как показано на видео.
3. Переворачиваем блюдо, разрезаем тесто посередине и формируем хачапури. Выпекаем 25 минут при 180 °C.
4. Достаем хачапури и смазываем его желтком. Снова ставим в духовку на 5 минут.
5. В готовый хачапури добавляем еще один один желток, перемешав его с сыром. Обильно смазываем блюдо сливочным маслом.