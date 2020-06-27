Для меня дороги и понятны наши вековые семейные ценности, — Бабашов

Председатель Комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и ТЭК Леонид Бабашов (фракция «Единая Россия») проголосовал по поправкам в Конституцию РФ в родном селе Петровка Красногвардейского района.

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— В плане семьи я очень консервативный человек. Для меня дороги и понятны наши вековые семейные ценности, а вот навязываемые Западом вседозволенность и толерантность мне чужды. В этом плане показательна позиция Владимира Путина, который сказал, что пока он президент, у нас не будет «родителя номер один» и «родителя номер два» – у нас будут мама и папа. И за это я сегодня проголосовал, — отметил депутат.

Леонид Бабашов подчеркнул, что защита традиционных ценностей – важная задача для страны.

— Общество начинается с семьи, поэтому так важно защитить этот институт и создать условия для всестороннего развития наших детей, для передачи из поколения в поколение наших традиций. Один из блоков поправок в Конституцию России как раз на это и направлен, — считает глава парламентского комитета.