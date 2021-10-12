Для объективного обсуждения Генплана нужна специальная рабочая группа – Горелов

Для ускорения подготовки Генерального плана Севастополя, а также Правил землепользования и застройки необходимо сформировать отдельную рабочую группу. По мнению депутата Законодательного собрания города Вячеслава Горелова, в её состав должны войти члены Союза архитекторов Севастополя, представители местной Прокуратуры, Общественной палаты, Черноморского флота, чиновники Департамента по имущественным и земельным отношениям, Департамента архитектуры и градостроительства, Управления государственной регистрации права и кадастра, Севнаследия, а также председатели всех комитетов и комиссий регионального парламента.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Есть очень важный аспект. Он касается наличия или отсутствия права решающего голоса. Такой рабочей группе при таком составе было бы правильно такие обсуждения провести. Это позволит Законодательному собранию или нашим коллегам из Правительства нести общую консолидированную и вполне понятную ответственность за тот документ, который мы с вами должны понимать».

Кроме того, Вячеслав Горелов рекомендовал Правительству Севастополя провести инвентаризацию городских земель для выявления свободных участков, пригодных для осуществления комплексного развития территорий. Также важно принять закон о запрете точечной уплотнительной застройки в нашем городе до принятия Генплана и Правил землепользования и застройки.

ВЯЧЕСЛАВ ГОРЕЛОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Из отчёта Департамента архитектуры стало ясно, что в 2020 году, несмотря на существование такого запрета, неформального моратория, всё-таки четыре разрешения на строительство были выданы. Мне кажется, было бы правильно, если бы мы эту ситуацию, которая касается запрета точечной застройки, положили на бумагу и приняли документ».

Депутаты поддержали проект постановления «О результатах заслушивания информации о деятельности Департамента архитектуры и градостроительства за 2020 год», подготовленный профильным комитетом Законодательного собрания.