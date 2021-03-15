Для решения проблем с водоснабжением Крыма власти РФ выделят 2,1 млрд руб.

Крым получит дополнительно 2,1 млрд рублей для решения проблем с водоснабжением региона, и миллиард рублей получит Севастополь, передают «РИА Новоти (Крым)», ссылаясь на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В Ялте могут быть смягчены графики подачи воды — власти Он напомнил, что в 2020 году власти приступили к реализации комплексного плана, который включает, в том числе, строительство современной инженерной инфраструктуры.

«И мы направим по поручению президента РК еще почти 2 миллиарда 150 миллионов рублей на эти цели, городу Севастополю — более 1 миллиарда 100 миллионов рублей», — отметил Мишустин.