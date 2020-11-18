Для решения водной проблемы в Крыму надо применять комплекс мер – эксперт

Для преодоления дефицита водных ресурсов в Крыму необходимо найти технологические решения для каждого отдельного региона полуострова, передает пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского со ссылкой на члена Президиума научно-экспертного совета при рабочей группе Совета Федерации РФ по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Светлану Гафарову.

В Симферополе в очередной раз изменили график подачи воды «Есть решения, которые не требуют большого финансирования, но могли бы принести хорошие результаты для улучшения ситуации водообеспечения Крыма. Нам нужно найти технологические решения для каждого региона полуострова. Например, есть идея использовать подземные воды, но мы не можем обеспечить ими весь Крым. Этот способ применим, например, для южного побережья, где есть хорошие запасы подземных вод», – рассказала Светлана Гафарова.

По её словам, для преодоления дефицита необходимо применять сразу комплекс мер, используя разные технологии сохранения и получения водного ресурса. Речь идёт не только о питьевой, но и технической воде.