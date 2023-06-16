Рецепты Для рогаликов или булочек: клубничный джем – рецепт по которому готовили для королевы Елизаветы По Admin - 16 июня, 2023 0 37 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Сезон клубники – это время, когда нужно наслаждаться любимыми ягодами по полной. Из нее можно приготовить много вкусностей, а джем позволит ощущать отзвук лета в любое время года. Для приготовления классического клубничного джема требуется всего три ингредиента. Процесс создания этой вкусности можно превратить в веселое времяпрепровождение вместе с семьей, ведь вместе с вкусным блюдом можно получить незабываемые воспоминания. Такой джем очень любила королева Елизавета II. Читайте также Как приготовить куриные голени с молодым картофелем в топленом масле: особый рецепт По словам бывшего шеф-повара королевской семьи, Елизавета II каждый день во время чаепития ела маленькие круглые бутерброды с джемом. Это было ее любимое блюдо с тех пор, как ей исполнилось пять лет. Приготовьте вкуснятину к чаю, по рецепту, который понравился бы даже королеве. Рецепт классического клубничного джема Время: 2 часа + сутки Порций: 4 Густой джем / Фото unsplash Ингредиенты: – 1 килограмм клубники; – 1 килограмм сахара; – 1 лимон. Приготовление: Клубнику тщательно помойте и поместите в таз, посыпьте сахаром и оставьте минимум два часа. Ягоды должны пустить сок. Слейте сироп из ягод в кастрюлю и поставьте на огонь. Как только сок вскипит, выложите в него клубнику с сахаром и проварите десять минут. Из лимона выжмите сок и добавьте в джем. Измельчите клубники блендером. Поставьте еще раз в медленный огонь и варите, периодически помешивая. В чистые и простерилизованные клубники разложите еще горячий джем и закройте крышками. Укутайте одеялом и оставьте в день. Храните в темном и прохладном месте. Сезон клубники в самом разгаре! Успейте приготовить невероятные сырники с ягодами, воспользовавшись этим рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Подарок собственными руками – рецепт клубничного тирамисуКак приготовить запеченный молодой картофель: легкий рецепт и полезные лайфхакиНужно ли чистить спаржу перед приготовлением – полезные советыНастоящий летний напиток – рецепт мохито с клубникойКак из бабушкиной печи: старинный рецепт хлеба на закваске